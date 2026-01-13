Icon

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن Icon جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا Icon التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية Icon نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا Icon الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب Icon البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع Icon المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” Icon موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل Icon الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن Icon مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات عبر جدارات

الثلاثاء ١٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٧ مساءً
وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات عبر جدارات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات – موان (مركز حكومي) عن توفر وظائف إدارية ومالية وتقنية للرجال والنساء حملة البكالوريوس للعمل في مقر المركز بمدينة الرياض عبر جدارات على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف الشاغرة:

المسميات الوظيفية:

– المدير التنفيذي للشؤون التنظيمية
– مدير إدارة الاستثمار وتطوير الأعمال
– خبير بيانات جيومكانية

قد يهمّك أيضاً
وظائف بـ المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للجنسين

وظائف بـ المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للجنسين

تكامل القابضة تعلن عن 19 وظيفة شاغرة للجنسين

تكامل القابضة تعلن عن 19 وظيفة شاغرة للجنسين

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– إدارة الأعمال الدولية
– الإدارة المالية
– إدارة التمويل والاستثمار
– القانون
– نظم المعلومات الجغرافية
– الهندسة البيئية

– أو مايعادلهم

طريقة التقديم:

التقديم متاح في الوظائف الشاغرة، عن طريق الرابط: “اضغط هنا“، ويستمر حتى السبت 1447/7/28هـ (الموافق 2026/1/17م).

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تكامل القابضة تعلن عن 19 وظيفة شاغرة للجنسين
حصاد اليوم

تكامل القابضة تعلن عن 19 وظيفة شاغرة...

حصاد اليوم
وظائف بـ المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للجنسين
حصاد اليوم

وظائف بـ المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي...

حصاد اليوم