وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات عبر جدارات

أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات – موان (مركز حكومي) عن توفر وظائف إدارية ومالية وتقنية للرجال والنساء حملة البكالوريوس للعمل في مقر المركز بمدينة الرياض عبر جدارات على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف الشاغرة:

المسميات الوظيفية:

– المدير التنفيذي للشؤون التنظيمية

– مدير إدارة الاستثمار وتطوير الأعمال

– خبير بيانات جيومكانية

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– إدارة الأعمال الدولية

– الإدارة المالية

– إدارة التمويل والاستثمار

– القانون

– نظم المعلومات الجغرافية

– الهندسة البيئية

– أو مايعادلهم

طريقة التقديم:

التقديم متاح في الوظائف الشاغرة، عن طريق الرابط: “اضغط هنا“، ويستمر حتى السبت 1447/7/28هـ (الموافق 2026/1/17م).