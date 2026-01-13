وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات عبر جدارات

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات – موان (مركز حكومي) عن توفر وظائف إدارية ومالية وتقنية للرجال والنساء حملة البكالوريوس للعمل في مقر المركز بمدينة الرياض عبر جدارات على النحو التالي:
– المدير التنفيذي للشؤون التنظيمية
– مدير إدارة الاستثمار وتطوير الأعمال
– خبير بيانات جيومكانية
– إدارة الأعمال
– إدارة الأعمال الدولية
– الإدارة المالية
– إدارة التمويل والاستثمار
– القانون
– نظم المعلومات الجغرافية
– الهندسة البيئية
– أو مايعادلهم
التقديم متاح في الوظائف الشاغرة، عن طريق الرابط: “اضغط هنا“، ويستمر حتى السبت 1447/7/28هـ (الموافق 2026/1/17م).