وفاة المؤثر دخيل آل عاطف بعد نحو شهر من إصابته بحادث مروري

الجمعة ٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

توفي المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي دخيل آل عاطف، صديق مشهور سناب شات الراحل أبو مرداع، متأثرًا بإصابته في حادث مروري وقع قبل نحو شهر في منطقة حائل، بحسب ما أفادت قناة العربية.

وكان الحادث قد أسفر عن وفاة مشهور سناب شات أبو مرداع في حين أُصيب كلٌّ من دخيل آل عاطف وصديقهما أبو حصة بإصابات متفاوتة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

