عن عمر ناهز 77 عامًا

وفاة خبير الأرصاد الجوية حسن كراني

الجمعة ٢٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٤ مساءً
وفاة خبير الأرصاد الجوية حسن كراني
المواطن - فريق التحرير

انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الجمعة الإعلامي وخبير الأرصاد الجوية حسن كراني، مقدم النشرة الجوية الأشهر على التلفزيون السعودي، عن عمر ناهز 77 عامًا.

ورحل كراني بعد مسيرة امتدت أكثر من ثلاثة عقود، تميز خلالها بأسلوبه العفوي وحضوره الدافئ، واشتهر بعبارته الخالدة: “أعزائي شكراً لإصغائكم مع أحلى الأماني”.

ونعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن حسن كراني ولد في مكة المكرمة عام 1949، وتلقى تعليمه الابتدائي هناك قبل أن ينتقل إلى الرياض لإكمال دراسته. منذ صغره، أظهر اهتمامًا بالعلوم واللغات، ما ساعده لاحقًا على دخول مجال الإعلام، حيث بدأ حياته المهنية في الإذاعة السعودية كمذيع ومقدم برامج، قبل أن يتخصص في الأرصاد الجوية، وهو مجال كان محدود الانتشار في ذلك الوقت.

عرف كراني بأسلوبه المميز في تقديم نشرات الطقس، وبصوته المألوف الذي رافق أجيالاً من السعوديين لعقود، ليصبح جزءًا من الذاكرة الإعلامية الوطنية. امتدت مسيرته المهنية لأكثر من 40 عامًا في الإذاعة والتلفزيون، حيث شارك في إعداد وتقديم برامج متخصصة في الأرصاد الجوية والمناخ.

كما شغل مناصب إدارية بارزة في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ولعب دورًا مهمًا في تطوير العمل التقني والإعلامي في هذا المجال، وكان خبيرًا معتمدًا يشارك في المؤتمرات والندوات ويستشار في قضايا المناخ والكوارث الطبيعية.

 

