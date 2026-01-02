Icon

وفاة 9 أشخاص وإصابة أكثر من 200 في الهند نتيجة تلوث مياه الشرب

الجمعة ٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٣ مساءً
وفاة 9 أشخاص وإصابة أكثر من 200 في الهند نتيجة تلوث مياه الشرب
المواطن - واس

كشفت السُلطات في الهند عن وفاة (9) أشخاص، وإصابة أكثر من (200) آخرين، نتيجة تلوث مياه الشرب في مدينة إندور بوسط البلاد.

وأكد كبير المسؤولين الطبيين في المدينة مادهاف براساد هاساني، في تصريحات صحفية اليوم، أن مياه الشرب في منطقة بهاجيراثبور تعرضت للتلوث نتيجة تسرب في شبكة المياه، مؤكدًا أن فحوصات أجريت على المياه أظهرت وجود بكتيريا داخل خط الأنابيب.

وأضاف هاساني أن هناك (9) حالات وفاة، إلا أنه لا يستطيع الجزم بعدد الوفيات بشكل نهائي، مؤكدًا أن أكثر من (200) شخص من المنطقة نفسها يخضعون للعلاج في مستشفيات مختلفة داخل المدينة، مشيرًا إلى أن التقرير النهائي لعينة المياه التي جمعت من المنطقة المتضررة لم يصدر بعد.

وقال المسؤول الإداري في المقاطعة شرافان فيرما من جهته، “إن السُلطات سارعت إلى نشر فرق طبية لإجراء فحوصات ميدانية من منزل إلى آخر، إلى جانب توزيع أقراص الكلور على السكان للمساعدة في تنقية المياه”.

وأضاف فيرما أن فرق الطوارئ حددت نقطة تسرب واحدة يعتقد أنها تسببت في تلوث المياه، وقد جرى إصلاحها، لافتًا الانتباه إلى أن السُلطات فحصت (8571) شخصًا حتى الآن، وتم رصد (338) حالة تعاني من أعراض خفيفة.

يُذكر أن مدينة إندور تتبع ولاية ماديا براديش بوسط الهند، وهي مدينة اشتهرت خلال السنوات الماضية بحصولها على لقب أنظف مدينة في البلاد، حيث تصدرت التصنيفات الوطنية للنظافة على مدى ثماني سنوات متتالية.

