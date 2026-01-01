وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تستعرض مركبة الـ”BUGGY” بمعرض واحة الأمن قرية ذي عين الأثرية.. إرث تاريخي تقدمه إمارة الباحة في واحة الأمن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات يدشّن دبلوم سمكرة السيارات جائزة الملك فيصل تعتزم الإعلان عن أسماء الفائزين الأسبوع المقبل عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى محافظ الدوادمي يدشّن الهوية البصرية الجديدة ومواقع جمعية ثقة الإلكترونية وضع حجر الأساس في الرياض لأكبر مركز بيانات حكومي في العالم الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس بنغلاديش في وفاة رئيسة الوزراء السابقة إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سلوفاكيا
تستعرض وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية لزوّار معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل،مركبة الـ”BUGGY” المخصصة لتنفيذ المهام الأمنية والميدانية في المناطق الجبلية والوعرة، ومساندة القوات ودعمها في مختلف المهام الأمنية.
وتتميز العربة بخفة حركتها وقدرتها العالية على المناورة في التضاريس الجبلية الصعبة، إضافة إلى تجهيزها بأنظمة دعم ميداني تسهم في سرعة الوصول إلى المواقع المستهدفة، وتعزيز أعمال الدوريات والمراقبة، بما يرفع كفاءة الاستجابة ويعزز الجاهزية الأمنية في البيئات الجبلية.