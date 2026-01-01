Icon

وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تستعرض مركبة الـ”BUGGY” بمعرض واحة الأمن Icon قرية ذي عين الأثرية.. إرث تاريخي تقدمه إمارة الباحة في واحة الأمن Icon المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات يدشّن دبلوم سمكرة السيارات Icon جائزة الملك فيصل تعتزم الإعلان عن أسماء الفائزين الأسبوع المقبل Icon عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى Icon محافظ الدوادمي يدشّن الهوية البصرية الجديدة ومواقع جمعية ثقة الإلكترونية Icon وضع حجر الأساس في الرياض لأكبر مركز بيانات حكومي في العالم Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس بنغلاديش في وفاة رئيسة الوزراء السابقة Icon إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سلوفاكيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تستعرض مركبة الـ”BUGGY” بمعرض واحة الأمن

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٨ مساءً
وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تستعرض مركبة الـ”BUGGY” بمعرض واحة الأمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تستعرض وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية لزوّار معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل،مركبة الـ”BUGGY” المخصصة لتنفيذ المهام الأمنية والميدانية في المناطق الجبلية والوعرة، ومساندة القوات ودعمها في مختلف المهام الأمنية.

قد يهمّك أيضاً
الأفواج الأمنية تبرز مصفحة “تارس 2” سعودية الصنع لزوّار “واحة الأمن”

الأفواج الأمنية تبرز مصفحة “تارس 2” سعودية الصنع لزوّار “واحة الأمن”

تجهيزات متقدمة في جناح الأمن والحماية بمعرض واحة الأمن في مهرجان الإبل

تجهيزات متقدمة في جناح الأمن والحماية بمعرض واحة الأمن في مهرجان الإبل

وتتميز العربة بخفة حركتها وقدرتها العالية على المناورة في التضاريس الجبلية الصعبة، إضافة إلى تجهيزها بأنظمة دعم ميداني تسهم في سرعة الوصول إلى المواقع المستهدفة، وتعزيز أعمال الدوريات والمراقبة، بما يرفع كفاءة الاستجابة ويعزز الجاهزية الأمنية في البيئات الجبلية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد