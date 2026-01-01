وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تستعرض مركبة الـ”BUGGY” بمعرض واحة الأمن

تستعرض وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية لزوّار معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل،مركبة الـ”BUGGY” المخصصة لتنفيذ المهام الأمنية والميدانية في المناطق الجبلية والوعرة، ومساندة القوات ودعمها في مختلف المهام الأمنية.

وتتميز العربة بخفة حركتها وقدرتها العالية على المناورة في التضاريس الجبلية الصعبة، إضافة إلى تجهيزها بأنظمة دعم ميداني تسهم في سرعة الوصول إلى المواقع المستهدفة، وتعزيز أعمال الدوريات والمراقبة، بما يرفع كفاءة الاستجابة ويعزز الجاهزية الأمنية في البيئات الجبلية.