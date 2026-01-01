ولي العهد وأمير قطر يستعرضان هاتفيًا العلاقات الأخوية ويبحثان تطورات الأحداث

“كاكست” 2025.. قفزات علمية وتقنيّة ترسّخ مكانة المملكة عالميًا القبض على مدعي النبوة في دولة إفريقية.. المؤبد في انتظاره حساب المواطن يجيب.. هل يمكن إلغاء طلبات التسجيل؟ قاصدو المسجد الحرام يعيشون أجواء إيمانية وسط خدمات متكاملة موسكو: بيانات المسيّرات الأوكرانية تؤكد استهداف مقر بوتين زيلينسكي: روسيا تبدأ العام الجديد بتصعيد عسكري سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10549 نقطة هل نشاهد مذيعًا سعوديًا “روبوت” في المنتدى السعودي للإعلام 2026؟ مصرع 17 شخصًا جراء الفيضانات في أفغانستان وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تستعرض مركبة الـ”BUGGY” بمعرض واحة الأمن
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.