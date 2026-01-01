Icon

“كاكست” 2025.. قفزات علمية وتقنيّة ترسّخ مكانة المملكة عالميًا Icon القبض على مدعي النبوة في دولة إفريقية.. المؤبد في انتظاره Icon حساب المواطن يجيب.. هل يمكن إلغاء طلبات التسجيل؟ Icon قاصدو المسجد الحرام يعيشون أجواء إيمانية وسط خدمات متكاملة Icon موسكو: بيانات المسيّرات الأوكرانية تؤكد استهداف مقر بوتين Icon زيلينسكي: روسيا تبدأ العام الجديد بتصعيد عسكري Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10549 نقطة Icon هل نشاهد مذيعًا سعوديًا “روبوت” في المنتدى السعودي للإعلام 2026؟ Icon مصرع 17 شخصًا جراء الفيضانات في أفغانستان Icon وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تستعرض مركبة الـ”BUGGY” بمعرض واحة الأمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي العهد وأمير قطر يستعرضان هاتفيًا العلاقات الأخوية ويبحثان تطورات الأحداث

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٣ مساءً
ولي العهد وأمير قطر يستعرضان هاتفيًا العلاقات الأخوية ويبحثان تطورات الأحداث
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس بنغلاديش في وفاة رئيسة الوزراء السابقة

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس بنغلاديش في وفاة رئيسة الوزراء السابقة

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان 

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان 
أخبار رئيسية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس بنغلاديش في وفاة رئيسة الوزراء السابقة
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس بنغلاديش...

السعودية اليوم