أخبار رئيسية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٠ مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم من فخامة الدكتور مسعود بزشکيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي بداية الاتصال أوضح فخامة الرئيس الإيراني مستجدات الأوضاع في إيران، واستعرض جهود الحكومة الإيرانية في هذا الشأن، كما استعرض فخامته مستجدات المباحثات بشأن الملف النووي.

برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حقوق المؤلف

برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حقوق المؤلف

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكومنولث أستراليا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكومنولث أستراليا

من جانبه أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- خلال الاتصال على موقف المملكة في احترام سيادة الجمهورية الإيرانية الإسلامية، وأن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أي هجمات من أي جهة كانت بغض النظر عن وجهتها.

كما أكد سموه دعم المملكة لأي جهود من شأنها حل الخلافات بالحوار بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهته أعرب فخامة الرئيس الإيراني عن شكره للمملكة على موقفها الثابت في احترام سيادة الجمهورية الإيرانية الإسلامية وسلامة أراضيها، وتقديره للدور الذي يقوم به سمو ولي العهد من جهود ومساع لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

