ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس التركي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، كما جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار.