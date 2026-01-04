Icon

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس التركي Icon بدء توافد المنتخبات إلى الرياض وجدة استعدادًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا Icon حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية في عرض البحر Icon تناول كمية معتدلة من الدهون الحيوانية يقلل الالتهابات Icon ضبط مواطن بحوزته حطب محلي في حائل Icon القبض على مواطنين لترويجهما الشبو في الشرقية Icon لقطات من انطلاق تمرين درع الخليج 2026 في السعودية Icon سوق الوقود يستقبل بنزين 98.. خطوة لتعزيز خيارات أصحاب السيارات الفارهة Icon العُلا شتاءً.. وجهة نابضة بالفعاليات والتجارب المتنوّعة Icon العناية بالحرمين تطلق إطار التطوع الإسعافي لخدمة ضيوف الرحمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس التركي

الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٢ مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس التركي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، كما جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يوجهان بتكثيف الجسور الجوية والبحرية والبرية لإغاثة الشعب الفلسطيني

الملك سلمان وولي العهد يوجهان بتكثيف الجسور الجوية والبحرية والبرية لإغاثة الشعب...

ولي العهد وأمير قطر يستعرضان هاتفيًا العلاقات الأخوية ويبحثان تطورات الأحداث

ولي العهد وأمير قطر يستعرضان هاتفيًا العلاقات الأخوية ويبحثان تطورات الأحداث

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان 
أخبار رئيسية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يوجهان بتكثيف الجسور الجوية والبحرية والبرية لإغاثة الشعب الفلسطيني
أخبار رئيسية

الملك سلمان وولي العهد يوجهان بتكثيف الجسور...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس بنغلاديش في وفاة رئيسة الوزراء السابقة
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس بنغلاديش...

السعودية اليوم
ولي العهد وأمير قطر يستعرضان هاتفيًا العلاقات الأخوية ويبحثان تطورات الأحداث
أخبار رئيسية

ولي العهد وأمير قطر يستعرضان هاتفيًا العلاقات...

أخبار رئيسية