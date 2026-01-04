ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس التركي بدء توافد المنتخبات إلى الرياض وجدة استعدادًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية في عرض البحر تناول كمية معتدلة من الدهون الحيوانية يقلل الالتهابات ضبط مواطن بحوزته حطب محلي في حائل القبض على مواطنين لترويجهما الشبو في الشرقية لقطات من انطلاق تمرين درع الخليج 2026 في السعودية سوق الوقود يستقبل بنزين 98.. خطوة لتعزيز خيارات أصحاب السيارات الفارهة العُلا شتاءً.. وجهة نابضة بالفعاليات والتجارب المتنوّعة العناية بالحرمين تطلق إطار التطوع الإسعافي لخدمة ضيوف الرحمن
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، كما جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار.