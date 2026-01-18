Icon

أخبار رئيسية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس السوري

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٩ مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس السوري
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، كما جرى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

