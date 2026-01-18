ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس السوري

شاطئ جيدانة.. وجهة بحرية جديدة تعزز السياحة وجودة الحياة في جازان القادسية يفوز على الحزم بخماسية وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين وظائف شاغرة بـ شركة الحاج حسين رضا خلاف أسري.. القبض على المتهمين في جريمة قتل بنجران أمانة الرياض تفتتح كليًا جسر طريق الحائر عند تقاطعه مع وادي حنيفة
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، كما جرى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.