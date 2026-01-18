ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس السوري

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، كما جرى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.