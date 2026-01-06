ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس السوري

معرض عمارة الحرمين يوثّق تاريخ العمارة الإسلامية ويستعرض تحولات الحرم عبر العصور مزارع نجران تستقبل بلشون الماشية ضمن مسار رحلته الشتوية اقتران شمسي مزدوج للزهرة والمريخ في يناير تفاصيل تعويض الأمومة للمشتركات الخاضعات لفرع الأخطار المهنية ضبط مواطن رعى 16 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز ضبط أكثر من 4 أطنان من الدواجن مجهولة المصدر في الرياض إتمام أول طرح دولي لسندات السعودية في 2026 بـ 11.5 مليار دولار ارتفاع الذهب وسط تزايد رهانات خفض الفائدة تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجّل 0.2%
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.
وجرى خلال الاتصال بحث فرص تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وعددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك.