ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس السوري

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس السوري
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.

وجرى خلال الاتصال بحث فرص تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وعددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

