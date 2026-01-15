Icon

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة Icon ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف Icon “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة Icon رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام  Icon موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات Icon إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا Icon الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا Icon بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية Icon حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة Icon تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٠ مساءً
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، رسالة خطية، من جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

تسلم الرسالة، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة نجيب بن هلال بن سعود البوسعيدي.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس قبرص في وفاة الرئيس الأسبق

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس قبرص في وفاة الرئيس الأسبق

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الفريق الأول الركن مامادي دومبويا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الفريق الأول الركن مامادي دومبويا

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الفريق الأول الركن مامادي دومبويا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الفريق الأول...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم
أخبار رئيسية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان عُمان...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس قبرص في وفاة الرئيس الأسبق
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس قبرص...

السعودية اليوم