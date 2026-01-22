Icon

تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين

الجمعة ٢٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، رسالة خطية، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

تسلم الرسالة، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

