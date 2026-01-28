ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء ولي العهد يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ذكاء اصطناعي.. ياسمين عبدالعزيز تقاضي ناشري صورها المسيئة اللواء المربع يتفقد سير العمل بجوازات مطار حائل الدولي المنتدى السعودي للإعلام 2026 يبحث مسارات مستقبل الاعلام الخليجي بين التشريعات الجديدة وتحديات التحول الرقمي المركزي السعودي يرخص لشركة “الحلول المنطلقة” أمير الرياض يعزي رئيس مركز المديفع في وفاة والدته وظائف شاغرة لدى حديد الاتفاق بدء موسم تخفيضات رمضان في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية إحباط تهريب أكثر من 187 ألف قرص مخدر بعسير
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتب سموه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، البروفيسور عمر بن مونس ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025 بالمناصفة مع عالمين آخرين.
وهنأ سمو ولي العهد البرفيسور عمر ياغي على نيله الجائزة التي تعكس تقديرًا وتكريمًا لجهوده وما يقدمه في مجال الكيمياء، متمنيًا له دوام التوفيق.
فيما عبر البرفيسور عمر ياغي عن شكره لسمو ولي العهد وتقديره للقاء سموه وما حظي به من دعم ومساندة في مجال عمله.
ويأتي اللقاء في إطار اهتمام المملكة المتزايد بالبحث والتطوير والابتكار.