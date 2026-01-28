Icon

لعام 2025

ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٠ مساءً
ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء
المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتب سموه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، البروفيسور عمر بن مونس ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025 بالمناصفة مع عالمين آخرين.

وهنأ سمو ولي العهد البرفيسور عمر ياغي على نيله الجائزة التي تعكس تقديرًا وتكريمًا لجهوده وما يقدمه في مجال الكيمياء، متمنيًا له دوام التوفيق.

فيما عبر البرفيسور عمر ياغي عن شكره لسمو ولي العهد وتقديره للقاء سموه وما حظي به من دعم ومساندة في مجال عمله.

ويأتي اللقاء في إطار اهتمام المملكة المتزايد بالبحث والتطوير والابتكار.

