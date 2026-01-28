ولي العهد يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتب سموه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة السيدة هيلاري كلينتون.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.