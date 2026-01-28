ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء ولي العهد يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ذكاء اصطناعي.. ياسمين عبدالعزيز تقاضي ناشري صورها المسيئة اللواء المربع يتفقد سير العمل بجوازات مطار حائل الدولي المنتدى السعودي للإعلام 2026 يبحث مسارات مستقبل الاعلام الخليجي بين التشريعات الجديدة وتحديات التحول الرقمي المركزي السعودي يرخص لشركة “الحلول المنطلقة” أمير الرياض يعزي رئيس مركز المديفع في وفاة والدته وظائف شاغرة لدى حديد الاتفاق بدء موسم تخفيضات رمضان في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية إحباط تهريب أكثر من 187 ألف قرص مخدر بعسير
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتب سموه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة السيدة هيلاري كلينتون.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.