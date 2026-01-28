Icon

ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء Icon ولي العهد يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة Icon ذكاء اصطناعي.. ياسمين عبدالعزيز تقاضي ناشري صورها المسيئة Icon اللواء المربع يتفقد سير العمل بجوازات مطار حائل الدولي Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026 يبحث مسارات مستقبل الاعلام الخليجي بين التشريعات الجديدة وتحديات التحول الرقمي Icon المركزي السعودي يرخص لشركة “الحلول المنطلقة” Icon أمير الرياض يعزي رئيس مركز المديفع في وفاة والدته Icon وظائف شاغرة لدى حديد الاتفاق Icon بدء موسم تخفيضات رمضان في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية Icon إحباط تهريب أكثر من 187 ألف قرص مخدر بعسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي العهد يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٨ مساءً
ولي العهد يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتب سموه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة السيدة هيلاري كلينتون.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء

ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين
أخبار رئيسية

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك...

أخبار رئيسية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني
أخبار رئيسية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكومنولث أستراليا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أفريقيا الوسطى
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أفريقيا...

السعودية اليوم
ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء
أخبار رئيسية

ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي بمناسبة...

أخبار رئيسية
برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حقوق المؤلف
أخبار رئيسية

برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء: الموافقة على...

أخبار رئيسية