برئاسته ونيلها ثقة البرلمان

ولي العهد يهنئ رئيس وزراء التشيك بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة 

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢١ مساءً
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء التشيك بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة 
المواطن - واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد أندريه بابيش، رئيس وزراء جمهورية التشيك بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، ونيلها ثقة البرلمان.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والرقي.

