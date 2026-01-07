يزيد الراجحي يقرّر الانسحاب من رالي داكار السعودية

شهدت منافسات رالي داكار السعودية 2026 انسحاب عددٍ من السائقين؛ بسبب مشكلاتٍ عدة، يتقدمهم السعودي يزيد الراجحي سائق فريق “أوفر درايف ريسينغ” الحاصل على لقب داكار الماضي في فئة السيارات، الذي فقد فرصة الحفاظ على لقبه؛ نتيجة تعرّض مركبته لعدة حالات ثقب في الإطارات، وخسارته وقتًا كبيرًا خلال المراحل التي مرّت عبر عددٍ من مناطق ومحافظات المملكة، من بينها العُلا، ليغادر المنافسة مبكرًا.

الراجحي ينسحب من رالي داكار السعودية

فيما ودّع الألماني دانيال شرودر سائق فريق “بي إس ليزر ريسينغ” الرالي، عقب حادث انقلاب أدى إلى تضرّر مركبته وعدم قدرته على استكمال بقية المراحل.

وكانت فئة الدراجات النارية الأكثر انسحابًا حتى الآن، حيث بدأ ذلك بالإسباني لورينزو سانتولينو درّاج فريق “شيركو رالي فاكتوري”، جراء تعرّض درّاجته لأضرارٍ يتعذّر إصلاحها بصورة عاجلة، تلاه زميله في الفريق الهندي فتيل هاريث نواه كويثا، الذي استدعت حالته الصحية الخضوع لعملية جراحية، فيما أُصيب الفرنسي نيكولا هورو سائق فريق “نوماد ريسينغ” بكسورٍ متفرّقة في منطقتي الكتف والحوض، ما أجبره على مغادرة الرالي من المرحلة الأولى.

وغادر الإسباني ريكاردو لاستراد درّاج فريق “أولد فريندز رالي” المنافسة عقب سقوطه من الدراجة، إلا أن حالته الصحية مستقرة، ويُعد خارج دائرة الخطر، في حين انسحب البريطاني جيمس هيليير درّاج فريق “موك-أوف ريسينغ” من السباق في مرحلته الأولى؛ بسبب إصابةٍ في الذراع، كما غادر السلوفاكي ستيفان سفيتكو درّاج فريق “سلوفنات رالي” المنافسة، إثر إصابته في الكتف الأيمن نتيجة حادثٍ خلال المرحلة الأولى.

وفي فئة الشاحنات، قرّر فريق “فور باي فور” بسائقه السعودي بدر البراك، والفرنسيين ماركو بيانا وباكو فيرنانديز، الانسحاب دون ذكر أسبابٍ محددة، ولم تُسجّل أي حوادث تُذكر، فيما انسحب الإسبانيان راؤول ساكوال، وماركو أنطونيو كابريرا من فئة “بيدريغا” دون توضيح أسباب الانسحاب.

وتتواصل رحلة رالي داكار السعودية 2026 في نسخته السابعة عبر مسارات صحراوية متنوّعة، تشمل مناطق ذات طبيعة جغرافية متباينة، من بينها العُلا، وسط توقّعات بأن تشهد المراحل المقبلة تنافسًا مفتوحًا قد يفرز بطلًا جديدًا، لا سيما مع مغادرة بطل النسخة الماضية.