10 قتلى و88 مصابًا حصيلة ضحايا قصف قسد لأحياء حلب

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة ضحايا قصف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم، أحياءً سكنية في مدينة حلب إلى 10 قتلى و88 مصابًا.

ونقلت وكالة “سانا” السورية، عن اللجنة المركزية لاستجابة حلب قولها: “خلال عمليات الإجلاء، قام تنظيم قسد بقصف محيط الممرات الإنسانية والأحياء المدنية وسط حلب بعدد من القذائف، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية، حيث وصل عدد الوفيات إلى 10، والمصابين إلى 88″​​​.

