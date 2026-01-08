10 قتلى و88 مصابًا حصيلة ضحايا قصف قسد لأحياء حلب

المنتدى السعودي للإعلام 2026 يرسم مسار تقنيات الإعلام وزارة الصحة تكرّم الفائزين بجائزة التميز التشغيلي كؤوس المؤسس ترفع سقف التحدي في مزاين مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 سلمان للإغاثة يوزع الكسوة الشتوية على 232 فردًا في مخيمات خربة الجوز بإدلب أمانة نجران تعتمد الدليل التنظيمي الشامل للوحات التجارية بالمنطقة التراث تعلن عن تحقيق المستهدف المعتمد بالوصول إلى تسجيل 50 ألف أصل تراث عمراني مركز الحياة الفطرية يطلق 63 طائرًا بحريًا في كورنيش جدة أرامكو الرقمية تستعد لإطلاق الشبكة الصناعية الوطنية بتردد 450 ميجاهرتز في السعودية اكتشاف علمي لأحافير نادرة تعود إلى 465 مليون سنة في العلا حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بصحراء الربع الخالي
ارتفعت حصيلة ضحايا قصف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم، أحياءً سكنية في مدينة حلب إلى 10 قتلى و88 مصابًا.
ونقلت وكالة “سانا” السورية، عن اللجنة المركزية لاستجابة حلب قولها: “خلال عمليات الإجلاء، قام تنظيم قسد بقصف محيط الممرات الإنسانية والأحياء المدنية وسط حلب بعدد من القذائف، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية، حيث وصل عدد الوفيات إلى 10، والمصابين إلى 88″.