11 قتيلًا في هجوم مسلح وسط المكسيك

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٩ صباحاً
11 قتيلًا في هجوم مسلح وسط المكسيك
المواطن - فريق التحرير

قُتل 11 شخصًا على الأقل وأصيب 12 بجروح في هجوم مسلح استهدف ملعبًا لكرة القدم في ولاية غواناخواتو وسط المكسيك.

وأكَّدت السُلطات المكسيكية في بيان اليوم، مقتل 11 شخصًا، 10 منهم لقوا حتفهم في موقع الحادث، فيما توفي شخص آخر أثناء تلقيه العلاج في المستشفى، وإصابة 12 شخصًا بطلقات نارية ويتلقون العلاج حاليًا.

