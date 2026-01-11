11 قتيلًا في هجوم مسلح وسط المكسيك

الراجحي: انضمام 2.5 مليون شاب وفتاة للقطاع الخاص منذ 2020 وزير البلديات والإسكان يُدشِّن مؤسسة NHC الأهلية لتعزيز الاستدامة والأثر المجتمعي المنتدى السعودي للإعلام يحتفي بمسيرتي عبدالرحمن الشبيلي وبدر كريم المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إكسبو 2030 الرياض الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند جامعة نجران تُطلق هاكاثون الابتكار والحلول الذكية 109 متسابقين يشاركون في رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 “جامعة الفيصل” وبرعاية الأمير بندر بن سعود بن خالد تدشّن “أيام المهنة” إتمام أول عملية طباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن في الفضاء هيئة المهندسين تعلن استحداث 6 شعب جديدة
قُتل 11 شخصًا على الأقل وأصيب 12 بجروح في هجوم مسلح استهدف ملعبًا لكرة القدم في ولاية غواناخواتو وسط المكسيك.
وأكَّدت السُلطات المكسيكية في بيان اليوم، مقتل 11 شخصًا، 10 منهم لقوا حتفهم في موقع الحادث، فيما توفي شخص آخر أثناء تلقيه العلاج في المستشفى، وإصابة 12 شخصًا بطلقات نارية ويتلقون العلاج حاليًا.