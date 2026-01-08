Icon

ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم شمال الرياض

160 صقرًا للملاك المحليين تتنافس على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
160 صقرًا للملاك المحليين تتنافس على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
المواطن - فريق التحرير

‎توِّج اليوم، 12 صقارًا من الملاك المحليين بكؤوس الملك عبدالعزيز في مسابقة الملواح، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، وسط مشاركة دولية واسعة.

وشهدت أشواط الملاك المحليين مشاركة 160 صقرًا بواقع 10 صقور في 8 أشواط، و20 صقرًا في أشواط حر قرناس وجير شاهين قرناس وجير تبع فرخ وقرناس تأهلت من الأشواط التأهيلية لهذه المرحلة، وكانت الانطلاقة بشوط مثلوث جير فرخ، وفيه حقق فهد الدوسري المركز الأول عبر الصقر (غنايم)، وفي شوط مثلوث جير قرناس حقق فهد أبو ثنين المركز الأول بالصقر (خطير)، وفي شوط جير بيور فرخ حقق (A3) لعبدالله غانم الدوسري المركز الأول، وحل (المارد) لظافر المري أولًا في شوط جير بيور قرناس، كما حقق (هتاش) لفارس الدوسري بطولة شوط حر فرخ، فيما خطف (نبهان) لراشد الدعيج المركز الأول في شوط حر قرناس.

وفي شوط شاهين فرخ، حقق (خنساء) لفهد العتيبي المركز الأول، فيما توج عبدالعزيز الطويل بكأس الملك عبدالعزيز لفئة شاهين قرناس عبر الصقر (شقراء 2)، وفي شوط جير شاهين فرخ حقق (ونيكس) لصالح المطيري المركز الأول، كما حقق (صن) لسعود الدعيج المركز الأول في شوط جير شاهين قرناس، وفي شوط جير تبع فرخ خطف خالد البوعينين الكأس بالصقر (فارق).


‎ وكان ختام منافسات الملاك المحليين مع شوط جير تبع قرناس، حيث حقق فهد النصار الكأس بالصقر (الصعب).
‎ وتقام غدًا أشواط الهواة المحليين بمسابقة الملواح على 12 كاسًا من كؤوس الملك عبدالعزيز لفئات مثلوث جير بيور فرخ وقرناس، وجير بيور فرخ وقرناس، وجير شاهين فرخ وقرناس، وجير تبع فرخ وقرناس، وحر فرخ وقرناس، وشاهين فرخ وقرناس.

ويجمع المهرجان هذا العام صقارين من مختلف الدول، يتقدمهم صقارون من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مشاركات من إسبانيا وإيطاليا وإيرلندا وباكستان وسوريا، ليواصل المهرجان تعزيز حضوره العالمي بعد حصوله على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس كأكبر مهرجان للصقور من حيث عدد الصقور المشاركة.

