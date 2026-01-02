2 تحت الصفر.. توقعات بموجة باردة ببعض المناطق من الغد حتى الثلاثاء

غدًا أول قمر عملاق في 2026 الجوازات تواصل الجهود في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة السديس: احذروا مدعي علم الغيب الجيش النيجري يعلن مقتل 40 إرهابيًا هل يمكن للعامل المنزلي التحويل لحسابات خارجية؟ مساند تُجيب لماذا الشمالية وجهة مميزة للرصد الفلكي؟ 10 تحت الصفر.. موجة برد شديدة تضرب كوريا وفاة 9 أشخاص وإصابة أكثر من 200 في الهند نتيجة تلوث مياه الشرب الكونغو تسجل انخفاضًا كبيرًا في إصابات جدري القرود إحباط محاولة تهريب أكثر من 38 ألف حبة إمفيتامين في طرد بريدي بمطار الملك خالد
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من موجة باردة تنخفض معها درجات الحرارة ابتداءً من غد السبت وحتى يوم الثلاثاء.
وقال المركز عبر منصة إكس إن التنبيه يشمل أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والقصيم، والرياض، وشمال المنطقة الشرقية.
ويشمل التنبيه أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والقصيم، والرياض، وشمال المنطقة الشرقية، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين درجتين مئوية إلى درجتين تحت الصفر.