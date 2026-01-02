Icon

التنبيه يشمل أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية

2 تحت الصفر.. توقعات بموجة باردة ببعض المناطق من الغد حتى الثلاثاء

الجمعة ٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من موجة باردة تنخفض معها درجات الحرارة ابتداءً من غد السبت وحتى يوم الثلاثاء.

وقال المركز عبر منصة إكس إن التنبيه يشمل أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والقصيم، والرياض، وشمال المنطقة الشرقية.

ويشمل التنبيه أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والقصيم، والرياض، وشمال المنطقة الشرقية، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين درجتين مئوية إلى درجتين تحت الصفر.

