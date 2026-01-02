القادسية يفوز على الحزم بخماسية وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين وظائف شاغرة بـ شركة الحاج حسين رضا خلاف أسري.. القبض على المتهمين في جريمة قتل بنجران أمانة الرياض تفتتح كليًا جسر طريق الحائر عند تقاطعه مع وادي حنيفة 2 تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية ابتداءً من الثلاثاء القادم
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من تأثر منطقة الحدود الشمالية بموجة باردة تنخفض معها درجات الحرارة ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم حتى يوم الخميس، حيث يُتوقَّع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 2°م إلى -2° تحت الصفر، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.
ودعا المركز إلى الحرص والالتزام بتعليمات الجهات المعنية ذات الاختصاص.