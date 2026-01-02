2 تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية ابتداءً من الثلاثاء القادم

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من تأثر منطقة الحدود الشمالية بموجة باردة تنخفض معها درجات الحرارة ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم حتى يوم الخميس، حيث يُتوقَّع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 2°م إلى -2° تحت الصفر، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

ودعا المركز إلى الحرص والالتزام بتعليمات الجهات المعنية ذات الاختصاص.