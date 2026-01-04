Icon

250 ألف طالب وطالبة بالأحساء يؤدُّون اختبارات الفصل الدراسي الأول

الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٠ صباحاً
250 ألف طالب وطالبة بالأحساء يؤدُّون اختبارات الفصل الدراسي الأول
المواطن - فريق التحرير

أدى أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بمدارس محافظة الأحساء اليوم، اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1447هـ، وسط جاهزية تعليمية وإدارية تامة في المدارس، والتي أسهمت في انطلاقة سلسة ومريحة للاختبارات.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء طواشي بن يوسف الكناني، أن انطلاق اختبارات الفترة الدراسية الأولى تأتي وسط اكتمال منظومة العمل التعليمي والإداري في جميع مدارس المحافظة، مبينًا أنه تم تهيئة البيئة المدرسية للطلبة بما يسهم في توفير أجواء محفزة لأداء الاختبارات بكل راحة وطمأنينة، مؤكدًا دعم واهتمام القيادة الرشيدة -رعاها الله- بقطاع التعليم والذي أسهم في تحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة.

