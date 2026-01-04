250 ألف طالب وطالبة بالأحساء يؤدُّون اختبارات الفصل الدراسي الأول

انطلاق رالي داكار السعودية بنسخته السابعة.. وغدًا أولى المراحل الرسمية الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن ختام منافسات الملاك الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين
أدى أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بمدارس محافظة الأحساء اليوم، اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1447هـ، وسط جاهزية تعليمية وإدارية تامة في المدارس، والتي أسهمت في انطلاقة سلسة ومريحة للاختبارات.
وأوضح مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء طواشي بن يوسف الكناني، أن انطلاق اختبارات الفترة الدراسية الأولى تأتي وسط اكتمال منظومة العمل التعليمي والإداري في جميع مدارس المحافظة، مبينًا أنه تم تهيئة البيئة المدرسية للطلبة بما يسهم في توفير أجواء محفزة لأداء الاختبارات بكل راحة وطمأنينة، مؤكدًا دعم واهتمام القيادة الرشيدة -رعاها الله- بقطاع التعليم والذي أسهم في تحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة.