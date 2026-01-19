2504 طلاب وطالبات يفوزون بجوائز المراكز الأولى لمسابقة بيبراس موهبة 2025

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” اليوم، عن فوز 2504 طلاب وطالبات في مسابقة “بيبراس موهبة 2025″، من أصل 61.252 طالبًا وطالبة شاركوا في المسابقة التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع وزارة التعليم.

وأفادت “موهبة” أن نتائج المسابقة المعلوماتية أسفرت عن فوز 371 طالبًا وطالبة بالميداليات الذهبية، منهم 289 طالبًا و82 طالبة، فيما حصل 737 على الميداليات الفضية، بواقع 549 طالبًا و188 طالبة، بينما نال 1396 طالبًا وطالبة الميداليات البرونزية، منهم 998 طالبًا و398 طالبة.

وجاءت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في صدارة الفائزين بعدد 946 طالبًا وطالبة، تلتها إدارة تعليم محافظة جدة 304، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 302، ثم إدارة تعليم محافظة الأحساء 135، وإدارة تعليم منطقة عسير 122، وإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة 106، إلى جانب بقية إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة.

وحققت مدارس التعليم الأهلي أعلى عدد من الأوائل بواقع 1257 طالبًا وطالبة، تلتها المدارس الحكومية بـ 745، ثم مدارس التعليم الأجنبي بـ 502، بما يعكس تكامل أدوار مختلف قطاعات التعليم في دعم الموهبة.

وكانت مسابقة “بيبراس موهبة 2025” قد شهدت رقمًا قياسيًا في أعداد المسجلين مقارنة بعام 2024، إذ ارتفع عدد المسجلين من 47,589 إلى 70,048 مسجلًا، بنسبة نمو تقارب 47٪، فيما قفز عدد المختبرين من 39,571 إلى 60,519 مختبرًا، بنسبة نمو تجاوزت 52٪، ما يعكس اتساع قاعدة المشاركة وارتفاع الإقبال على الاختبارات خلال العام الجاري.

وتؤكد هذه المؤشرات أن بيبراس موهبة التي تستهدف طلبة التعليم العام من الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، تمثل منصة فاعلة لاكتشاف المتميزين في التفكير الحاسوبي، وبناء قاعدة وطنية مؤهلة في مجالات التقنية والعلوم المستقبلية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتُعد بيبراس، مسابقة دولية تهدف إلى تعزيز المعلوماتية والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس في جميع الأعمار، باستخدام مجموعة من مهارات وتقنيات حل المشكلات، ويشارك فيها أكثر من مليوني طالب وطالبة في أكثر من 70 دولة، وتتكون من مجموعة من المشكلات القصيرة عبر الإنترنت، التي يمكن حلها دون معرفة مسبقة، إلا أنها تتطلب التفكير المنطقي.

ودعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الطلبة المشاركين في المسابقة إلى الاطلاع على نتائجهم عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://www.bebrasksa.org/.