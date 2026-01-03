Icon

حصاد اليوم
صحة وطب‎

3 أضرار صحية تسببها مشروبات الطاقة

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٧ مساءً
3 أضرار صحية تسببها مشروبات الطاقة
المواطن - فريق التحرير

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين د. خالد النمر، من 3 أضرار صحية تسببها مشروبات الطاقة.

مخاطر مشروبات الطاقة

وأوضح النمر عبر حسابه الرسمي في منصة إكس أن هذه الأضرار تشمل:

1 – ترفع الضغط والنبض.

2 – تزيد خطر اضطراب كهرباء القلب.

3 – تزيد احتمالية الجلطات في الشباب اذا كانت مع الكحول مع مجهود جسدي عنيف ومنشطات غير مشروعه مثل الكبتاجون.

 

