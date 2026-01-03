Icon

3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف

السبت ٢٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢١ مساءً
3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة باردة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، تشمل تأثيراتها انخفاضًا في درجات الحرارة من صفر م حتى 3 م تحت الصفر وتكوّن الصقيع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 2 فجر الأحد، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 صباحًا من نفس اليوم.

