3 تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي

نبهت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات إلى ضرورة مراعاة الإجراءات اللازمة قبل الدخول إلى طريق رئيسي.
وأضافت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أنه يجب على قائد المركبة إعطاء الإشارة التنبيهية المناسبة، والتأكد من خلو المسار قبل الدخول، وإعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي.