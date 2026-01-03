3 حالات تمنح المؤجر حق إلغاء تجديد عقد الإيجار في الرياض

أعادت شبكة إيجار التذكير بأنه يمكن في مدينة الرياض للمستأجر إلغاء التجديد التلقائي للعقد قبل نهاية مدته بستين يومًا دون أي اشتراطات.

وتابعت عبر منصة إكس: أنه يحق للمؤجر إلغاء التجديد التلقائي فقط في الحالات التالية: تخلف المستأجر عن السداد، وجود مخالفات تهدد سلامة العقار، أو رغبة المؤجر في استخدام الوحدة لنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد. عقارات للإيجار بمواصفات عالية

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.