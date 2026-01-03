3 حالات تُمكن صاحب العمل من إنهاء العقد دون إشعار العمالة المنزلية شاطئ جيدانة.. وجهة بحرية جديدة تعزز السياحة وجودة الحياة في جازان القادسية يفوز على الحزم بخماسية وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين وظائف شاغرة بـ شركة الحاج حسين رضا خلاف أسري.. القبض على المتهمين في جريمة قتل بنجران
قالت منصة مساند إنه يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد دون إشعار العامل/ـة المنزلي/ـة في عدة حالات.
وأوضحت مساند عبر منصة إكس أن الحالات هي:
• صدور تأشيرة ذهاب وعودة وانتهاء المدة المحددة لعودة العامل/ـة المنزلي/ـة إلى داخل المملكة.
• في حال إصدار خروج نهائي والعامل غير متواجد داخل المملكة.
• في حال إصدار بلاغ تغيب.
وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:
يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.