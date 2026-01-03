3 حالات تُمكن صاحب العمل من إنهاء العقد دون إشعار العمالة المنزلية

قالت منصة مساند إنه يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد دون إشعار العامل/ـة المنزلي/ـة في عدة حالات.

وأوضحت مساند عبر منصة إكس أن الحالات هي:

• صدور تأشيرة ذهاب وعودة وانتهاء المدة المحددة لعودة العامل/ـة المنزلي/ـة إلى داخل المملكة.

• في حال إصدار خروج نهائي والعامل غير متواجد داخل المملكة.

• في حال إصدار بلاغ تغيب.

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.

يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.

ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.

وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.