Icon

3 حالات تُمكن صاحب العمل من إنهاء العقد دون إشعار العمالة المنزلية Icon شاطئ جيدانة.. وجهة بحرية جديدة تعزز السياحة وجودة الحياة في جازان Icon القادسية يفوز على الحزم بخماسية Icon وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين Icon وظائف شاغرة بـ شركة الحاج حسين رضا Icon خلاف أسري.. القبض على المتهمين في جريمة قتل بنجران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

3 حالات تُمكن صاحب العمل من إنهاء العقد دون إشعار العمالة المنزلية

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٤ مساءً
3 حالات تُمكن صاحب العمل من إنهاء العقد دون إشعار العمالة المنزلية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت منصة مساند إنه يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد دون إشعار العامل/ـة المنزلي/ـة في عدة حالات.

وأوضحت مساند عبر منصة إكس أن الحالات هي:

قد يهمّك أيضاً
جولات رقابية بمراكز فحص العمالة الوافدة وعمالة الأغذية

جولات رقابية بمراكز فحص العمالة الوافدة وعمالة الأغذية

خطوات سداد رسوم إصدار تأشيرة العمالة

خطوات سداد رسوم إصدار تأشيرة العمالة

• صدور تأشيرة ذهاب وعودة وانتهاء المدة المحددة لعودة العامل/ـة المنزلي/ـة إلى داخل المملكة.

• في حال إصدار خروج نهائي والعامل غير متواجد داخل المملكة.

• في حال إصدار بلاغ تغيب.

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد