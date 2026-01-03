3 سلوكيات يجب الالتزام بها عند شرب ماء زمزم

دعت وزارة الحج والعمرة عموم ضيوف الرحمن وزوار الحرمين الشريفين إلى ضرورة استشعار قدسية المكان والالتزام بآداب شرب ماء زمزم، مشددة على أهمية “الاعتدال” وعدم الإسراف لضمان استدامة النعمة ووصولها لجميع الزوار.

وأكدت الوزارة، في بيان توعوي نشرته عبر منصة “إكس”، أن السلوك الحضاري داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي يتطلب الامتناع التام عن استخدام مياه الشرب المخصصة (زمزم) لأغراض الوضوء، وذلك حفاظاً على نظافة الأرضيات وسلامة المرافق، ومنعاً للانزلاقات.

كما حثت الوزارة الزوار على التعاون في المحافظة على النظافة العامة من خلال التخلص من الأكواب البلاستيكية المستخدمة في السلال المخصصة لذلك، مؤكدة أن هذه الممارسات تعكس الوعي الديني والحضاري لقاصدي المشاعر المقدسة.