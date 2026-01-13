Icon

318 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد في 2026

الثلاثاء ١٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٧ صباحاً
المواطن - واس

حذّرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، من أزمة جوع عالمية متفاقمة في عام 2026، إذ يواجه أكثر من (318) مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن البرنامج لا يمكنه إنهاء الجوع بمفرده، وأن الأزمات تتطلب إجراءات سريعة وإستراتيجية حاسمة.

ودعت “ماكين” قادة العالم إلى التحرك العاجل لإنهاء المجاعات وتعزيز التمويل الإنساني، ومعالجة النزاعات التي تقف في صميم تفاقم الجوع حول العالم.

ووفقًا لتقرير التوقعات العالمية لعام 2026 الصادر عن البرنامج، يواجه (318) مليون شخص حول العالم مستويات الأزمة أو أسوأ جراء الجوع، وتطلق أنظمة الإنذار المبكر لدى البرنامج تحذيرات بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي نتيجة النزاعات العنيفة والظواهر المناخية القاسية والانكماشات الاقتصادية الحادة؛ إذ يعيش مئات الآلاف بالفعل في ظروف شبيهة بالمجاعة.

وأكدت مديرة برنامج الأغذية أنه بعد أسبوعين فقط من بداية العام الجديد، يواجه العالم خطر أزمة جوع عالمية خطيرة ومتفاقمة، وأن الحلول المبكرة والإستراتيجية والمبتكرة يمكن أن توقف المجاعة، وتحقق الاستقرار للمجتمعات، وتعالج دوافع الهجرة، وتمكّن الأسر من التعافي.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الأغذية العالمي هذا الأسبوع جهود البرنامج لعام 2026 للتصدي لارتفاع مستويات الجوع الشديد، في وقت يواجه فيه العاملون في المجال الإنساني مخاطر متصاعدة وقيودًا حادة على الموارد.

