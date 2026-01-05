Icon

38 هزة أرضية في العراق خلال شهر

الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
38 هزة أرضية في العراق خلال شهر
المواطن - فريق التحرير

سجل العراق (38) هزة أرضية خلال شهر ديسمبر الماضي، منها (16) هزة داخل حدوده و(22) هزة خارجها أو وبالقرب منها.
وأوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، أن قوة الهزات الأرضية تراوحت بين (1.1) إلى (4.5) درجات على مقياس ريختر، فيما تراوحت أعماقها البؤرية بين (9) كيلومترات و(39) كيلومترًا.

يُذكر أن العراق يقع على مقربة من صفائح نشطة زلزاليًا، مما يجعله عرضة لتأثيرات الزلازل التي تشهدها كل من تركيا وإيران، لا سيما مناطقه الشرقية والشمالية، ويصل مداها إلى مناطقه الوسطى.

