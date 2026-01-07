413 ألف مركبة ومنتج معيب خضعت لحملات استدعاء خلال 2025 ضبط مواطن رعى 8 أمتان من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج جبل الرحمة بعرفات شاهدٌ خالد على أعظم مشاهد الحج ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بالمدينة المنورة فعلة قد تؤثر على أهلية واستحقاق حساب المواطن كم نسبة اشتراك السعودي في التأمينات؟ الحج والعمرة لضيوف الرحمن: التزموا بالكمامة أثناء المناسك النفط يتراجع مع تصاعد مخاوف فائض المعروض طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا اليوم وغدًا عبر أبشر
نفذت وزارة التجارة (173) حملة استدعاء منتجات وسلع معيبة خلال العام 2025م، شملت استدعاء (284) ألف مركبة معيبة، و(129) ألف منتج استهلاكي معيب.
وبيّنت الوزارة ارتفاع وعي المستهلكين بأهمية حملات استدعاء السلع والمنتجات المعيبة وحفظ حقوقهم بإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا لدى الشركات والوكلاء المحليين، إذ ارتفعت نسبة الاستجابة لحملات الاستدعاء في 2025 بنسبة 13% عن العام السابق.
وتصدرت أبرز السلع والمنتجات المستدعاة: الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تلتها الأجهزة المنزلية، وألواح الطاقة الشمسية وغيرها.
وتواصل “التجارة” نشر حملات استدعاء السلع والمنتجات المعيبة عبر موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (http://Recalls.sa).