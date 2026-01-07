413 ألف مركبة ومنتج معيب خضعت لحملات استدعاء خلال 2025

Icon

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٩ مساءً
المواطن - واس

نفذت وزارة التجارة (173) حملة استدعاء منتجات وسلع معيبة خلال العام 2025م، شملت استدعاء (284) ألف مركبة معيبة، و(129) ألف منتج استهلاكي معيب.

وبيّنت الوزارة ارتفاع وعي المستهلكين بأهمية حملات استدعاء السلع والمنتجات المعيبة وحفظ حقوقهم بإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا لدى الشركات والوكلاء المحليين، إذ ارتفعت نسبة الاستجابة لحملات الاستدعاء في 2025 بنسبة 13% عن العام السابق.

وتصدرت أبرز السلع والمنتجات المستدعاة: الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تلتها الأجهزة المنزلية، وألواح الطاقة الشمسية وغيرها.
وتواصل “التجارة” نشر حملات استدعاء السلع والمنتجات المعيبة عبر موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (http://Recalls.sa).

