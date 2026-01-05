5 خطوات أساسية من المرور لضمان سلامة المركبة قبل الرحلات

أكدت الإدارة العامة للمرور أهمية الكشف على المركبة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير، قبل السفر.

وقال المرور عبر حسابه بمنصة إكس إن هناك 5 خطوات يجب اتباعها والتأكيد عليها قبل السفر.

وأكد المرور على أنه يجب قبل السفر بالمركبة مراعاة الآتي: التحقق من أحوال الطقس قبل الانطلاق للسفر، والتأكد من وجود الإطار الاحتياطي وأدواته وحقيبة الإسعافات الأولية، واستخدام خرائط الطرق لاختيار الطريق الأنسب، وفحص المركبة والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ومكابحها، وأخذ قسط كاف من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثنائها.