Icon

لقطات لأمطار عرعر الليلية Icon ضبط مواطنَين بحوزتهما 4,765 قرصًا ممنوعًا في عسير Icon توكلنا يوضح: يتم عكس النتائج الدراسية من وزارة التعليم Icon الخليج يتغلب على ضمك برباعية Icon إيداع حساب المواطن الأحد المقبل Icon عبدالعزيز بن سعود يؤدي صلاة الميت على الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني Icon الشؤون الإسلامية تُرسي عقود صيانة وتشغيل 6478 مسجدًا وجامعًا بأكثر من 408 ملايين ريال Icon لينة التاريخية.. وجهة تراثية تتوهّج جمالًا شمال السعودية Icon إحباط محاولة تهريب أكثر من 4.7 ملايين حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية فحم Icon أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

5 خطوات أساسية من المرور لضمان سلامة المركبة قبل الرحلات

الجمعة ٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٠ مساءً
5 خطوات أساسية من المرور لضمان سلامة المركبة قبل الرحلات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت الإدارة العامة للمرور أهمية الكشف على المركبة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير، قبل السفر.

وقال المرور عبر حسابه بمنصة إكس إن هناك 5 خطوات يجب اتباعها والتأكيد عليها قبل السفر.

قد يهمّك أيضاً
المرور: ضبط 1907 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

المرور: ضبط 1907 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

المرور يحذر من قيادة المركبة عكس السير

المرور يحذر من قيادة المركبة عكس السير

وأكد المرور على أنه يجب قبل السفر بالمركبة مراعاة الآتي: التحقق من أحوال الطقس قبل الانطلاق للسفر، والتأكد من وجود الإطار الاحتياطي وأدواته وحقيبة الإسعافات الأولية، واستخدام خرائط الطرق لاختيار الطريق الأنسب، وفحص المركبة والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ومكابحها، وأخذ قسط كاف من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثنائها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المرور: ضبط 1907 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
السعودية اليوم

المرور: ضبط 1907 مركبة مخالفة متوقفة في...

السعودية اليوم