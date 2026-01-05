5 خطوات أساسية من المرور لضمان سلامة المركبة قبل الرحلات

لقطات لأمطار عرعر الليلية ضبط مواطنَين بحوزتهما 4,765 قرصًا ممنوعًا في عسير توكلنا يوضح: يتم عكس النتائج الدراسية من وزارة التعليم الخليج يتغلب على ضمك برباعية إيداع حساب المواطن الأحد المقبل عبدالعزيز بن سعود يؤدي صلاة الميت على الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني الشؤون الإسلامية تُرسي عقود صيانة وتشغيل 6478 مسجدًا وجامعًا بأكثر من 408 ملايين ريال لينة التاريخية.. وجهة تراثية تتوهّج جمالًا شمال السعودية إحباط محاولة تهريب أكثر من 4.7 ملايين حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية فحم أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل
أكدت الإدارة العامة للمرور أهمية الكشف على المركبة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير، قبل السفر.
وقال المرور عبر حسابه بمنصة إكس إن هناك 5 خطوات يجب اتباعها والتأكيد عليها قبل السفر.
وأكد المرور على أنه يجب قبل السفر بالمركبة مراعاة الآتي: التحقق من أحوال الطقس قبل الانطلاق للسفر، والتأكد من وجود الإطار الاحتياطي وأدواته وحقيبة الإسعافات الأولية، واستخدام خرائط الطرق لاختيار الطريق الأنسب، وفحص المركبة والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ومكابحها، وأخذ قسط كاف من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثنائها.