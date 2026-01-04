Icon

500 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير يبدؤون اختبارات الفصل الدراسي الأول

الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٥ صباحاً
500 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير يبدؤون اختبارات الفصل الدراسي الأول
المواطن - فريق التحرير

يؤدي أكثر من (500) ألف طالب وطالبة في تعليم منطقة عسير اليوم، اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1447هـ، التي تستمر مدة أسبوع، وذلك في جميع مدارس مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، أن المدارس أنهت استعداداتها كافة لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة تُمكِّن الطلبة من أداء اختباراتهم بهدوء وسلاسة، من خلال تجهيز مقار الاختبارات، وإعداد جداول الاختبارات وما يتصل بها، وتجهيز غرف التحكم (الكنترول)، إلى جانب تطبيق الإرشادات الصحية، ومتطلبات الأمن والسلامة، وخدمات التوجيه الطلابي، والصحة المدرسية.

وأشارت، إلى أن تعليم عسير خصص هاتفًا إرشاديًا لتقديم الاستشارات النفسية والتعليمية للطلبة؛ بهدف تعزيز الجاهزية النفسية والتربوية، والإسهام في تهيئتهم لأداء الاختبارات بثقة واطمئنان.

