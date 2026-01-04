500 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير يبدؤون اختبارات الفصل الدراسي الأول

انطلاق رالي داكار السعودية بنسخته السابعة.. وغدًا أولى المراحل الرسمية الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن ختام منافسات الملاك الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين
يؤدي أكثر من (500) ألف طالب وطالبة في تعليم منطقة عسير اليوم، اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1447هـ، التي تستمر مدة أسبوع، وذلك في جميع مدارس مدن ومحافظات المنطقة.
وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، أن المدارس أنهت استعداداتها كافة لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة تُمكِّن الطلبة من أداء اختباراتهم بهدوء وسلاسة، من خلال تجهيز مقار الاختبارات، وإعداد جداول الاختبارات وما يتصل بها، وتجهيز غرف التحكم (الكنترول)، إلى جانب تطبيق الإرشادات الصحية، ومتطلبات الأمن والسلامة، وخدمات التوجيه الطلابي، والصحة المدرسية.
وأشارت، إلى أن تعليم عسير خصص هاتفًا إرشاديًا لتقديم الاستشارات النفسية والتعليمية للطلبة؛ بهدف تعزيز الجاهزية النفسية والتربوية، والإسهام في تهيئتهم لأداء الاختبارات بثقة واطمئنان.