6 خطوات لتفويض من ينوب عنك في سداد أجور العمالة عبر مساند

قالت منصة مساند إنه يمكن لصاحب العمل تفويض من ينوب عنه بدفع رواتب العمالة المنزلية من خلال الخطوات التالية:

1.تسجيل الدخول إلى مساند.

2. النقر على إدارة العمالة.

3. اختيار العامل والنقر على عرض التفاصيل.

4. اختيار تفويض العامل.

5. إدخال هوية صاحب العمل المفوض له وإدخال الرمز (OTP) المرسل للمفوض له لإصدار التفويض.

6. ظهور العامل المنزلي في حساب المفوض له على المحافظ الرقمية والبنوك المفعلة في خدمة رواتب العمالة المنزلية.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.

يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.

ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.

وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.