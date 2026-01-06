6 خطوات لتفويض من ينوب عنك في سداد أجور العمالة عبر مساند تعليم الرياض يستعد لاستقبال 1.8 مليون طالب وطالبة لبدء الفصل الدراسي الثاني السعودية تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 منها 14 صنفًا للأسلحة.. المنافذ الجمركية تسجل 1079 حالة ضبط خلال أسبوع ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الإمام فيصل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت يدخل حيّز النفاذ رسالة من السيسي إلى ترامب بشأن سد النهضة غارات إسرائيلية عنيفة تهز قطاع غزة
قالت منصة مساند إنه يمكن لصاحب العمل تفويض من ينوب عنه بدفع رواتب العمالة المنزلية من خلال الخطوات التالية:
1.تسجيل الدخول إلى مساند.
2. النقر على إدارة العمالة.
3. اختيار العامل والنقر على عرض التفاصيل.
4. اختيار تفويض العامل.
5. إدخال هوية صاحب العمل المفوض له وإدخال الرمز (OTP) المرسل للمفوض له لإصدار التفويض.
6. ظهور العامل المنزلي في حساب المفوض له على المحافظ الرقمية والبنوك المفعلة في خدمة رواتب العمالة المنزلية.
وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:
يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.