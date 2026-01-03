700 ألف طالب وطالبة بتعليم الشرقية يبدؤون اختبارات الفصل الدراسي الأول غدًا

يؤدي أكثر من (700) ألف طالب وطالبة بتعليم بالمنطقة الشرقية غدًا اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1447هـ، التي تستمر لمدة أسبوع، في جميع مدارس مدن ومحافظات المنطقة.

وعملت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية على تهيئة البيئة التعليمية وفق خطط تنظيمية وإدارية وفنية متكاملة، تضمنت تجهيز المباني المدرسية، وتنظيم القاعات، وتطبيق الإرشادات الصحية، ومتطلبات الأمن والسلامة، بما يضمن أداء الاختبارات في أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

وفي إطار دعم الطلبة وأولياء الأمور، خصص تعليم الشرقية هاتفًا إرشاديًا لتقديم الاستشارات النفسية والتعليمية، وتعزيز الجاهزية النفسية والتربوية للطلبة، والإسهام في تهيئتهم لأداء الاختبارات بثقة واطمئنان.

ودعا تعليم الشرقية أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وبناتهم، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم في المنزل، وتحفيزهم على تنظيم الوقت.