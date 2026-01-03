700 ألف طالب وطالبة بتعليم الشرقية يبدؤون اختبارات الفصل الدراسي الأول غدًا

قمر الذئب يزين سماء السعودية مصر تدعو إلى التهدئة ودعم مسار السلام في اليمن المنتدى السعودي للإعلام 2026.. الصناعة الإعلامية قوة ناعمة وفرص استثمارية ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية إدارة الطيران الأمريكية تغلق المجال الجوي للكاريبي “البيئة” تدعو لتعزيز سلوكيات الرفق بالحيوانات والاعتناء بها أثناء الأمطار والأجواء الباردة من خبز المقشوش إلى ظلال النخيل.. هكذا يستقبل قصر العيشان زواره في سكاكا المنافذ الجمركية تسجل 969 حالة ضبط خلال أسبوع المالكي: التحالف ملتزم بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها حي حراء الثقافي.. وجهة حضارية تستحضر ذاكرة الوحي في مكة المكرمة
يؤدي أكثر من (700) ألف طالب وطالبة بتعليم بالمنطقة الشرقية غدًا اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1447هـ، التي تستمر لمدة أسبوع، في جميع مدارس مدن ومحافظات المنطقة.
وعملت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية على تهيئة البيئة التعليمية وفق خطط تنظيمية وإدارية وفنية متكاملة، تضمنت تجهيز المباني المدرسية، وتنظيم القاعات، وتطبيق الإرشادات الصحية، ومتطلبات الأمن والسلامة، بما يضمن أداء الاختبارات في أجواء يسودها الهدوء والانضباط.
وفي إطار دعم الطلبة وأولياء الأمور، خصص تعليم الشرقية هاتفًا إرشاديًا لتقديم الاستشارات النفسية والتعليمية، وتعزيز الجاهزية النفسية والتربوية للطلبة، والإسهام في تهيئتهم لأداء الاختبارات بثقة واطمئنان.
ودعا تعليم الشرقية أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وبناتهم، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم في المنزل، وتحفيزهم على تنظيم الوقت.