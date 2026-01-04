700 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بالشرقية

انطلاق رالي داكار السعودية بنسخته السابعة.. وغدًا أولى المراحل الرسمية الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن ختام منافسات الملاك الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين
أدى أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية بالمنطقة الشرقية اليوم، اختبارات الفصل الدراسي الأول 1447هـ، وسط استعدادات تنظيمية وإدارية وفنية متكاملة.
ووقفت مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتورة منيرة بنت بدر المهاشير، على سير انطلاق الاختبارات في عددٍ من مدارس المنطقة والاطلاع على قاعات الاختبارات، وأعمال اللجان وغرف الكنترول، وآليات التنظيم المتبعة، ومتابعة أداء الطلاب والطالبات، والتأكد من تهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجه الميدان التعليمي، بما يسهم في تحقيق أهداف الاختبارات بكفاءة وجودة عالية.