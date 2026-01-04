Icon

انطلاق رالي داكار السعودية بنسخته السابعة.. وغدًا أولى المراحل الرسمية Icon الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن Icon ختام منافسات الملاك الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 Icon منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية Icon ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى Icon الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات  Icon أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة Icon وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان Icon ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

700 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بالشرقية

الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٦ مساءً
700 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بالشرقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدى أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية بالمنطقة الشرقية اليوم، اختبارات الفصل الدراسي الأول 1447هـ، وسط استعدادات تنظيمية وإدارية وفنية متكاملة.

ووقفت مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتورة منيرة بنت بدر المهاشير، على سير انطلاق الاختبارات في عددٍ من مدارس المنطقة والاطلاع على قاعات الاختبارات، وأعمال اللجان وغرف الكنترول، وآليات التنظيم المتبعة، ومتابعة أداء الطلاب والطالبات، والتأكد من تهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجه الميدان التعليمي، بما يسهم في تحقيق أهداف الاختبارات بكفاءة وجودة عالية.

قد يهمّك أيضاً
حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين خليجيين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالشرقية

حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين خليجيين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر...

ضباب ورياح نشطة على المنطقة الشرقية

ضباب ورياح نشطة على المنطقة الشرقية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضباب ورياح نشطة على المنطقة الشرقية
السعودية اليوم

ضباب ورياح نشطة على المنطقة الشرقية

السعودية اليوم
حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين خليجيين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالشرقية
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين خليجيين تعطلت...

السعودية اليوم