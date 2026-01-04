700 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بالشرقية

أدى أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية بالمنطقة الشرقية اليوم، اختبارات الفصل الدراسي الأول 1447هـ، وسط استعدادات تنظيمية وإدارية وفنية متكاملة.

ووقفت مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتورة منيرة بنت بدر المهاشير، على سير انطلاق الاختبارات في عددٍ من مدارس المنطقة والاطلاع على قاعات الاختبارات، وأعمال اللجان وغرف الكنترول، وآليات التنظيم المتبعة، ومتابعة أداء الطلاب والطالبات، والتأكد من تهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجه الميدان التعليمي، بما يسهم في تحقيق أهداف الاختبارات بكفاءة وجودة عالية.