أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال

استضاف الأمير الوليد بن طلال طاقم عمل مسلسل “شارع الأعشى” والذي يعرض حاليا في شهر رمضان 2026.

شارع الأعشى في رمضان

والتقى الوليد بن طلال ببطلة المسلسل “طرفة الشريف”، وعبر عن تقديره لدورها المميز في مسلسل شارع الأعشى.

ويمثل هذا اللقاء دعماً من الأمير الوليد بن طلال، للأعمال الفنية السعودية الجديدة والمميزة خلال موسم رمضان 2026، لاسيما مسلسل شارع الأعشى الذي حظي بقبول لدى الشارع والمشاهد السعودي والعربي.

في ضيافة صاحب السمو الملكي الأمير

الوليد بن طلال آل سعود ،خالص الشكر والتقدير على

حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الغامر 🤍@Alwaleed_Talal pic.twitter.com/cv2wuaeWc8 — طرفه الشريف 🇸🇦 (@T5t5X1) February 24, 2026

شارع الأعشى يحصد الجوائز

يذكر أن شارع الأعشى مسلسل درامي سعودي مستوحى من رواية “غراميات شارع الأعشى” للكاتبة الروائية بدرية البشر، ومن إخراج أحمد كاتيكسيز.

عُرض الموسم الأول المسلسل على شاشة قناة MBC 1 في شهر رمضان عام 2025م، وكاتبة السيناريو نوكهت بيكاكتشي كتابة الحوارات اوزلم يوسيل وعملت الكاتبة منال العويبيل على تطوير نصوص الحلقات والحوارات.

حقق الموسم الأول من “شارع الأعشى” نجاحًا، وتصدَّر نسب المشاهدة في دول الخليج خلال شهر رمضان المبارك، كما نال 8 جوائز في مهرجان “الدانة للدراما 2025” في البحرين.

فاز مسلسل “شارع الأعشى” بجائزة أفضل مسلسل خليجي، ضمن فعاليات النسخة السادسة من حفل جوائز Joy Awards لعام 2026.