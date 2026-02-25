نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة وظائف شاغرة في شركة بترورابغ #يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة لمرضى قرحة المعدة.. نوعية الطعام مفتاح الصيام الصحي بعد سنوات من البحث.. العلم يفسر سر المناعة طويلة الأمد وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم
استضاف الأمير الوليد بن طلال طاقم عمل مسلسل “شارع الأعشى” والذي يعرض حاليا في شهر رمضان 2026.
والتقى الوليد بن طلال ببطلة المسلسل “طرفة الشريف”، وعبر عن تقديره لدورها المميز في مسلسل شارع الأعشى.
ويمثل هذا اللقاء دعماً من الأمير الوليد بن طلال، للأعمال الفنية السعودية الجديدة والمميزة خلال موسم رمضان 2026، لاسيما مسلسل شارع الأعشى الذي حظي بقبول لدى الشارع والمشاهد السعودي والعربي.
في ضيافة صاحب السمو الملكي الأمير
الوليد بن طلال آل سعود ،خالص الشكر والتقدير على
حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الغامر 🤍@Alwaleed_Talal pic.twitter.com/cv2wuaeWc8
— طرفه الشريف 🇸🇦 (@T5t5X1) February 24, 2026
يذكر أن شارع الأعشى مسلسل درامي سعودي مستوحى من رواية “غراميات شارع الأعشى” للكاتبة الروائية بدرية البشر، ومن إخراج أحمد كاتيكسيز.
عُرض الموسم الأول المسلسل على شاشة قناة MBC 1 في شهر رمضان عام 2025م، وكاتبة السيناريو نوكهت بيكاكتشي كتابة الحوارات اوزلم يوسيل وعملت الكاتبة منال العويبيل على تطوير نصوص الحلقات والحوارات.
حقق الموسم الأول من “شارع الأعشى” نجاحًا، وتصدَّر نسب المشاهدة في دول الخليج خلال شهر رمضان المبارك، كما نال 8 جوائز في مهرجان “الدانة للدراما 2025” في البحرين.
فاز مسلسل “شارع الأعشى” بجائزة أفضل مسلسل خليجي، ضمن فعاليات النسخة السادسة من حفل جوائز Joy Awards لعام 2026.