أبو كاس راعياً رئيسياً لبرنامج “إفطار صائم” للحد من حوادث السيارات قبيل الإفطار

انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية، شركة أبو كاس راعياً رئيسياً لبرنامج “إفطار صائم” الذي يُنفّذه المركز الوطني للمسؤولية والدراساتلعام 2026، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم المبادرات المجتمعية الهادفة وتعزيز ثقافة التكافل.

ويهدف البرنامج إلى توزيع مليون وجبة إفطار في الشوارع والطرقات الرئيسية وعند الإشارات المرورية، بما يسهم في توفير وجبات جاهزةلقائدي المركبات قبيل أذان المغرب، للحد من السرعة والتوتر الناتجين عن محاولة الوصول قبل موعد الإفطار، وبالتالي الإسهام في تقليلالحوادث المرورية خلال هذا التوقيت الحرج.

وشملت الحملة مدن الرياض وجدة والدمام، بهدف توسيع نطاق الاستفادة وتعظيم الأثر المجتمعي للمبادرة، بمشاركة أكثر من 700 متطوعومتطوعة، جرى تدريبهم وتأهيلهم وفق معايير احترافية تضمن سلامة التوزيع وانسيابيته.

وتأتي هذه الرعاية تأكيدًا على ريادة “أبو كاس” في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحرصها على دعم المبادرات التي تلامس احتياجاتالمجتمع وتعزز من سلامته، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تحفّز الشركات على تفعيل دورها التنموي والمجتمعي.

وأكدت الشركة أن مشاركتها في برنامج “إفطار صائم” تعكس التزامها المستمر بالمساهمة في رفاهية المجتمع، وترسيخ قيم التعاون والتكافل التي تُعد سمةً أصيلةً في المجتمع السعودي.