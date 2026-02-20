Icon

أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء 

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء 
المواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أتربة مثارة على المعظم، وتيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.‏

السعودية اليوم