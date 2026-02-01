أتربة مثارة ورياح نشطة على منطقة نجران

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أتربة مثارة على منطقة نجران، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح من (3-5) كلم، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وشرورة، وخباش، ويدمة.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.