Icon

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة Icon ضبط مفحط الرياض Icon القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض Icon المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 Icon جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية Icon في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال Icon السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 Icon ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة Icon مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أتربة مثارة ورياح نشطة على منطقة نجران

الأحد ١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
أتربة مثارة ورياح نشطة على منطقة نجران
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أتربة مثارة على منطقة نجران، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح من (3-5) كلم، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وشرورة، وخباش، ويدمة.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

قد يهمّك أيضاً
أتربة مثارة على منطقة نجران حتى الصباح 

أتربة مثارة على منطقة نجران حتى الصباح 

عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران

عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أتربة مثارة على منطقة نجران حتى الصباح 
السعودية اليوم

أتربة مثارة على منطقة نجران حتى الصباح 

السعودية اليوم