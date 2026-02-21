Icon

بحزمة من البرامج والتجهيزات الميدانية

أجواء فخر واعتزاز.. أمانة الباحة تُكمل استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس

السبت ٢١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٥:٤٥ مساءً
أجواء فخر واعتزاز.. أمانة الباحة تُكمل استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس
المواطن - واس

أكملت أمانة منطقة الباحة استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء بمناسبة يوم التأسيس، من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والتجهيزات الميدانية التي شملت تهيئة المتنزهات والساحات والحدائق العامة، بما يواكب هذه المناسبة الوطنية ويعزز أجواء الفخر والاعتزاز بتاريخ الدولة السعودية.


وأوضحت الأمانة أنها أنهت أعمال تركيب أكثر من (20) ألف علم في الشوارع والساحات والميادين بمدينة الباحة والمحافظات والبلديات التابعة لها، إلى جانب تجهيز المواقع الرئيسة لاستقبال الأهالي والزوار، وتوزيع أكثر من (3,500) هدية في المواقع الحيوية والمتنزهات والميادين العامة.
وبيّنت أن الاستعدادات تضمنت تركيب (120) بنرًا وشاشة إلكترونية في عدد من الطرق الرئيسة والمواقع البارزة، تحمل شعار يوم التأسيس والهوية البصرية للمناسبة، إضافة إلى تنفيذ أعمال إنارة تزيينية ومجسمات جمالية، وتزيين المباني والمنشآت البلدية بالأضواء، ووضع شعار يوم التأسيس وصور الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وصور القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ بما يعكس عمق المناسبة ومكانتها في نفوس أبناء الوطن.

وفي جانب المشاركة المجتمعية، طرحت الأمانة (24) فرصة تطوعية للمشاركة في تنظيم الفعاليات والدعم الميداني؛ بما يسهم في تعزيز روح العمل التطوعي، وترسيخ قيم الانتماء الوطني.
وأكدت الأمانة أنها وضعت خطة متكاملة لتكثيف أعمال الصيانة والنظافة العامة والإصحاح البيئي، من خلال زيادة أعداد المراقبين، ونشر فرق النظافة والآليات في المواقع المتوقع أن تشهد كثافة من الزوار، إلى جانب تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية؛ لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية خلال فترة الاحتفاء.
وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي أمانة منطقة الباحة لتهيئة المواقع العامة ورفع جاهزيتها؛ بما يضمن احتفاءً يليق بمناسبة يوم التأسيس، ويعكس ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار ونماء.

