Icon

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتعزيز التلاحم الاجتماعي

أحياء جازان تتزين لاستقبال رمضان بروح إبداعية وتكافل مجتمعي

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٩ مساءً
أحياء جازان تتزين لاستقبال رمضان بروح إبداعية وتكافل مجتمعي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تشهد أحياء مدن وقرى منطقة جازان نشاطًا لافتًا في تزيين الحارات والشوارع مع اقتراب شهر رمضان، وتتحول الأزقة والميادين إلى مشاهد مضيئة تنبض بالفرحة والبهجة، معبرة عن سرور الأهالي واستعدادهم لاستقبال الشهر الفضيل.

ويحرص السكان على هذا التقليد السنوي الذي أصبح علامة مميزة من علامات التحضير لرمضان، بمشاركة جميع فئات المجتمع، كبارًا وصغارًا، في إبراز إبداعاتهم من خلال الزينة والإنارات التي تضفي ألوانًا زاهية وأجواء روحانية مفعمة بالسكينة.

قد يهمّك أيضاً
أمانة جازان تجهز 27 سوقًا رمضانيًا لدعم الأسر المنتجة

أمانة جازان تجهز 27 سوقًا رمضانيًا لدعم الأسر المنتجة

القبض على 3 يمنيين لتهريبهم 60 كجم من القات المخدر بجازان

القبض على 3 يمنيين لتهريبهم 60 كجم من القات المخدر بجازان

وتتنوع عناصر الزينة الرمضانية بين الفوانيس التقليدية المصنوعة يدويًا من الخشب أو المعدن، والفوانيس الحديثة البلاستيكية أو الإلكترونية، إضافة إلى سلاسل الإضاءات الملونة التي تزين الأشجار وواجهات المنازل، كما تشارك اللوحات الجدارية التي يبدع فيها الفنانون والهواة، مستلهمة موضوعاتها من أجواء رمضان أو التراث الجازاني أو الأدعية الرمضانية.

وتنتشر المجسمات الرمضانية مثل الهِلال والمآذن الصغيرة ومجسمات المساجد المضيئة، إلى جانب العبارات الترحيبية مثل “رَمَضان كَريم” و”أهلًا رَمَضان”.

وتظل أحياء جازان نموذجًا حيًا للتكاتف والجمال خلال شهر رمضان، حيث تعكس الزينة فرحة الأهالي واستعدادهم المبكر، وتستمر المنافسة بروح إبداعية، ليظل رمضان في جازان تجربة استثنائية يمتزج فيها نور الفوانيس بروحانية الشهر في مشهد يبهر القلوب ويبهج النفوس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جازان تجهز 27 سوقًا رمضانيًا لدعم الأسر المنتجة
السعودية اليوم

أمانة جازان تجهز 27 سوقًا رمضانيًا لدعم...

السعودية اليوم
القبض على 3 يمنيين لتهريبهم 60 كجم من القات المخدر بجازان
السعودية اليوم

القبض على 3 يمنيين لتهريبهم 60 كجم...

السعودية اليوم