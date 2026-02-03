مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل أسبوعًا من الأرقام القياسية في حركة المسافرين والخدمات

بعد تخطيه 53.4 مليون مسافر خلال عام 2025 م ودخوله رسميًا فئة المطارات العملاقة (Mega Airports)، واصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي منذ بداية العام الجاري تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة.

واستهل المطار عام 2026م بأداء استثنائي خلال شهر يناير ، حيث بلغ إجمالي المسافرين 5.45 مليون مسافر، بنسبة نمو 7.3٪ مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي 2025 م.

كما بلغ عدد الرحلات 29.2 ألف رحلة، بنسبة نمو 11% مقارنةً بنفس الفترة، في حين بلغ إجمالي الحقائب 6.6 مليون حقيبة، بنسبة نمو 8% مقارنةً بشهر يناير من العام الماضي.

وسجل المطار أعلى أسبوع تشغيل في تاريخه بواقع 1.28 مليون مسافر خلال الفترة من 11 إلى 17 يناير 2026 م تأكيدًا على استمرار الزخم التشغيلي للمطار.

وشهد المطار أعلى يوم تشغيل للمسافرين يوم 17 يناير ، حيث بلغ عدد المسافرين 195.3 ألف مسافر، فيما بلغ عدد الرحلات 1,089 رحلة خلال اليوم نفسه، مما يعكس كفاءة العمليات التشغيلية وجاهزية البنية التحتية لمواكبة الطلب المتزايد على السفر.

وتأتي هذه النتائج في إطار جهود شركة مطارات جدة لتعزيز تجربة السفر وتلبية احتياجات المسافرين، وتوفير المزيد من خيارات السفر عبر المطار، بما يتماشى مع النمو المتسارع في حركة الطيران.

يُشار إلى أن شركة مطارات جدة تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي منذ تأسيسها عام 2022م وتعمل على تنفيذ برنامج الطيران المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م .