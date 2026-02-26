أرامكو تبدأ الإنتاج من حقل الجافورة أكبر حقل غاز صخري غني بالسوائل في الشرق الأوسط

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة وظائف شاغرة في شركة بترورابغ #يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
بدأت شركة أرامكو السعودية الإنتاج من حقل الجافورة أكبر حقل غاز صخري غني بالسوائل في الشرق الأوسط.
جاء ذلك بحسب ما أعلنت الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس.
وقالت أرامكو السعودية: إن غاز حقل الجافورة سيدعم الطاقة والذكاء الاصطناعي.