أرامكو تبدأ الإنتاج من حقل الجافورة أكبر حقل غاز صخري غني بالسوائل في الشرق الأوسط

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٧ مساءً
أرامكو تبدأ الإنتاج من حقل الجافورة أكبر حقل غاز صخري غني بالسوائل في الشرق الأوسط
المواطن - فريق التحرير

بدأت شركة أرامكو السعودية الإنتاج من حقل الجافورة أكبر حقل غاز صخري غني بالسوائل في الشرق الأوسط.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس.

وقالت أرامكو السعودية: إن غاز حقل الجافورة سيدعم الطاقة والذكاء الاصطناعي.

 

