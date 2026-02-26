أرامكو تبدأ الإنتاج من حقل الجافورة أكبر حقل غاز صخري غني بالسوائل في الشرق الأوسط

بدأت شركة أرامكو السعودية الإنتاج من حقل الجافورة أكبر حقل غاز صخري غني بالسوائل في الشرق الأوسط.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس.

وقالت أرامكو السعودية: إن غاز حقل الجافورة سيدعم الطاقة والذكاء الاصطناعي.