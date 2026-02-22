Icon

أرامكو تحتفي بيوم التأسيس.. موروثنا فخرنا به فرض عين وتاريخ ثابت بيننا في كل عام

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٣ مساءً
أرامكو تحتفي بيوم التأسيس.. موروثنا فخرنا به فرض عين وتاريخ ثابت بيننا في كل عام
المواطن - فريق التحرير

احتفلت شركة أرامكو بمناسبة يوم التأسيس السعودي بعمل فني مميز بعنوان “موروثنا اللي فخرنا به فرض عين وتاريخ ثابت بيننا في كل عام”، حيث أطلقت مقطع فيديو يعكس الفخر والاعتزاز بالتراث والتاريخ السعودي العريق.

يستذكر الفيديو تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727م، ويبرز مسيرة عظيمة بدأها بيت آل سعود، وتستمر حتى العهد الزاهر الحالي تحت القيادة الحكيمة.

ويجسد العمل رحلة ملهمة تحولت فيها الظروف من الشدة والكفاف إلى الرخاء والنماء، بفضل الله ثم بفضل الجهود التي وحدت الصفوف وحققت الأمن والاستقرار للوطن.

كما يركز الفيديو على تحول الفنون الحربية التقليدية -التي كانت أداة دفاع في أوقات التحديات- إلى فنون شعبية احتفالية تعبر عن الانتماء الوطني والفخر بالجذور والتراث الأصيل، داعيًا الجميع إلى الاعتزاز بهذا الموروث.

ويضم الفيلم مشاهد متنوعة من مناطق المملكة المختلفة، من نجد إلى الحجاز، ومن الشمال إلى الأحساء، ليؤكد وحدة التراث الثقافي تحت راية آل سعود الواحدة.

واختتم العمل بلحظة إفطار رمضانية تجمع بين الروحانيات والتراث، في دلالة رمزية على الوحدة والخير والانتماء الوطني العميق.

مقطع الاحتفاء بيوم التأسيس حظي بتفاعل واسع، ويأتي ضمن احتفالات أرامكو بيوم التأسيس، معبرًا عن الفخر بثلاثة قرون من العزة والتاريخ المجيد.

 

