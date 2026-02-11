أرامكو تُحقق هدف المحتوى المحلي بنسبة 70% من خلال برنامج اكتفاء

أعلنت أرامكو السعودية اليوم، أنّ برنامجها لتعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، حقق هدفه المتمثّل في 70% من المحتوى المحلي.

وبناءً على هذا الإنجاز المهم والريادي، أشارت إلى عزمها زيادة المحتوى المحلي في مشترياتها من السلع والخدمات إلى 75% بحلول عام 2030.

وأسهم برنامج اكتفاء منذ بدايته وحتى الآن، بأكثر من (280) مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة؛ مما يعزز دوره بوصفه أحد المحركات الرئيسة للتنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي، وتعزيز المرونة المالية على المدى الطويل، ومن خلال توطين السلع والخدمات، أسهم برنامج اكتفاء في دعم مرونة وموثوقية سلاسل إمداد أرامكو السعودية واستمرارية أعمالها، والحدّ من قابلية سلسلة الإمداد للتأثر، كما وفّر حماية من التضخم العالمي في التكاليف، وهو ما برزت أهميته الكبيرة خلال فترات مليئة بالتحديات.

بدوره عبَّر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، عن فخره بحجم التحوّل الذي أحدثه برنامج اكتفاء على أرامكو السعودية وتأثيره الإيجابي على اقتصاد المملكة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان يُمثّل علامةً فارقةً في مسيرة البرنامج، كما يجسّد قفزة نوعية في التنمية الصناعية للمملكة في توجه متوافق بشكلٍ كبيرٍ مع رؤيتنا الوطنية الطموحة.

تحسينات إيجابية

وأشار إلى أن التحسينات الإيجابية التي شهدتها بيئة العمل في المملكة بعد هذه الرؤية أسهمت في نجاح البرنامج الذي يُعد أحد الركائز الرئيسة في إستراتيجية الشركة لبناء منظومة صناعية محلية تنافسية، تدعم قطاع الطاقة وتُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير آلاف فرص العمل النوعية للكوادر الوطنية.

وأضاف أنه من خلال توطين سلسلة الإمداد، يُسهم البرنامج في تعزيز موثوقية الأعمال والحدّ من آثار التحديات التي قد تواجه سلاسل الإمداد، كما يعكس أثره التراكمي على مدى عشرة أعوام عمق القيمة المضافة التي يواصل تحقيقها.

وعبّر المهندس الناصر عن شكره وامتنانه لجميع العاملين السابقين والحاليين في البرنامج، وللشركاء الداعمين الذين أسهموا في تحقيق الفرص الاستثمارية، مقدمًا شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته للمنتدى السنوي لـ (اكتفاء) وعلى دعمه وتوجيهه، ولسمو وزير الطاقة على الدعم والتشجيع اللذين تتلقاهما الشركة وبرنامجها اكتفاء لتحقيق النجاح، ولمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

وعلى مدى العقد الماضي، برز “اكتفاء” بوصفه أحد أنجح النماذج الواقعية للتحوّل الاقتصادي القائم على سلاسل الإمداد، حيث حوّل إنفاق أرامكو السعودية على المشاريع إلى عوامل نمو محلية أسهمت في توفير فرص عمل وتحسين الإنتاجية، وتحفيز الصادرات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

وحدّد برنامج اكتفاء أكثر من (200) فرصة توطين في (12) قطاعًا رئيسًا، تمثل قيمة سوقية سنوية تبلغ (28) مليار دولار أمريكي، وقد تحولت هذه الفرص إلى استثمارات ملموسة، حيث استقطب البرنامج أكثر من (350) استثمارًا من (35) دولة في منشآت تصنيع جديدة داخل المملكة، مدعومة بنحو (9) مليارات دولار أمريكي، حيث أسهمت هذه الاستثمارات حتى الآن، في تصنيع (47) منتجًا إستراتيجيًا في المملكة لأول مرة.

كما أسهم برنامج اكتفاء في توفير أكثر من (200) ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف مناطق المملكة؛ مما عزز القاعدة الصناعية المحلية والكفاءات الوطنية، ولدعم النمو المستمر، نظّم برنامج اكتفاء ثمانية منتديات إقليمية للمورّدين حول العالم خلال عام 2025، استكمالًا للمنتدى الرئيس الذي يُعقد كل عامين، وقد أسهمت هذه الفعاليات في ربط المستثمرين والمصنعين والمورّدين العالميين بفرص التوطين في المملكة.