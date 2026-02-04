أسعار الذهب اليوم تواصل الارتفاع مدفوعة بالتوتر بين أمريكا وإيران

واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مكاسبها القوية، مدعومة بزيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن، في ظل تجدد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز من موجة الصعود التي شهدها الذهب خلال جلسات التداول الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 2.7% ليصل إلى 5071.79 دولار للأونصة عند الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد قفزة حادة بلغت 5.9% في جلسة أمس الثلاثاء، وهو أعلى مكسب يومي للذهب منذ نوفمبر 2008. كما بلغ المعدن النفيس مستوى قياسيًا عند 5594.82 دولار للأونصة يوم الخميس الماضي.

وفي سوق العقود الآجلة، ارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل بنسبة 3.2% لتسجل 5092 دولارًا للأونصة، بحسب بيانات وكالة رويترز.

ويعزو محللون هذا الارتفاع في أسعار الذهب اليوم إلى تصاعد المخاوف الجيوسياسية، حيث قال كبير محللي الأبحاث في شركة إندوس إند سيكيوريتيز، جيجار تريفيدي، إن التوتر بين واشنطن وطهران أعاد تعزيز جاذبية الذهب كأصل آمن، خاصة بعد إعلان القوات الأميركية إسقاط طائرة مسيرة إيرانية اقتربت بشكل وصفته بـ”العدائي” من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في بحر العرب.

ترقب الأسواق

وفي سياق متصل، نقل موقع أكسيوس عن مصدر عربي أن محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران من المتوقع عقدها في سلطنة عمان يوم الجمعة، ما يضيف حالة من الترقب في الأسواق العالمية.

وعلى صعيد الاقتصاد الأميركي، وقع الرئيس دونالد ترامب على اتفاق إنفاق ليصبح قانونًا، منهياً الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، في حين تقرر عدم صدور تقرير التوظيف لشهر يناير، الذي يحظى بمتابعة واسعة من المستثمرين، بسبب الإغلاق.