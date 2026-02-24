لحظات إيمانية في رحاب الحرم المكي ليلة 7 رمضان معتمرة مصرية تشيد بكفاءة الموظفات السعوديات وحسن تعاملهن حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن لأداء العمرة في رمضان أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى له في 3 أسابيع “الحج والعمرة” تفتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم 1447هـ منصة إحسان تتيح اغتنام فرصة تفطير صائمي الحرمين الشريفين عبر منصتها وتطبيقها الذكي رصد التربيع الأول لهلال رمضان في سماء عرعر مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10906 نقاط أكثر من 44 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يناير 2026 مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد إرثًا معماريًّا عمره نحو 4 قرون لمسجد المضفاة في بللسمر
تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2% يوم الثلاثاء، متراجعاً من أعلى مستوى له في 3 أسابيع، حيث أثر جني الأرباح وقوة الدولار على السوق، بينما كان المتداولون ينتظرون وضوحاً بشأن خطط التعريفات الجمركية الأمريكية وتصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.
وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 2.1% إلى 5119.67 دولارًا للأونصة. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.7% إلى 5138.30 دولار.
هذا وقد ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.3%، مما جعل سعر الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
كما انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2% إلى 86.45 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين، وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.6% إلى 2119.29 دولارًا للأونصة، وخسر البلاديوم 1.4%، ليصل إلى 1719.29 دولار.