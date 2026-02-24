Icon

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٣ مساءً
أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى له في 3 أسابيع
المواطن - فريق التحرير

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2% يوم الثلاثاء، متراجعاً من أعلى مستوى له في 3 أسابيع، حيث أثر جني الأرباح وقوة الدولار على السوق، بينما كان المتداولون ينتظرون وضوحاً بشأن خطط التعريفات الجمركية الأمريكية وتصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.

تراجع سعر الذهب

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 2.1% إلى 5119.67 دولارًا للأونصة. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.7% إلى 5138.30 دولار.

هذا وقد ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.3%، مما جعل سعر الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

كما انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2% إلى 86.45 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين، وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.6% إلى 2119.29 دولارًا للأونصة، وخسر البلاديوم 1.4%، ليصل إلى 1719.29 دولار.

