أسعار النفط تستقر مع ترقب الأسواق التهدئة بين أمريكا وإيران

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع تقييم المشاركين في السوق باحتمال تراجع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين حد الدولار القوي من ارتفاع الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 66.36 دولارًا للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62.24 دولارًا للبرميل، بارتفاع 0.2 بالمئة.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من أربعة بالمئة أمس، متأثرة بمؤشر الدولار، الذي ظل قريبًا من أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، حيث يضعف ارتفاع الدولار طلب المشترين ‌على النفط الخام المقوم بالعملة.